Fosso cittadino : "Urgenti i lavori"

"Da alcuni anni la portata dell’acqua del fosso cittadino è stata aumentata a dismisura e, in prossimità del Baluardo San Colombano, il corso d’acqua passa sotto le Mura per poi lambirle per diversi metri. Il flusso d’acqua è impetuoso nonché a contatto diretto con la struttura muraria e quindi, in mancanza di provvedimenti, potrebbe provocare erosione della stessa": lo afferma in una nota il Comitato Vivere il Centro Storico che sottolinea come i consulenti interpellati suggeriscano di installare una palancola (una lastra d’acciaio) profonda alcuni metri in modo di far barriera e proteggere il monumento. "Apprezziamo molto il fatto che adesso si parli di ripulire il paramento dalle erbacce – si legge nella nota – perché le Mura ne hanno estremo bisogno. Ma oltre al degrado e alle erbacce c’è un’altra situazione che, a parere nostro e degli esperti che abbiamo consultato, dovrebbe essere valutata con estrema sollecitudine. Ci auguriamo che il nuovo organismo creato per la cura delle Mura riesca a sconfiggere la noncuranza che affligge il monumento da troppi anni. Circa un paio di anni fa presentammo all’ Amministrazione e al Presidente del Consiglio Comunale, affinché la inoltrasse a tutti i consiglieri, una relazione fotografica dettagliata in cui venivano evidenziate le numerose situazioni di degrado che deturpano le Mura, ma purtroppo non abbiamo ricevuto alcun riscontro". Vivere il Centro Storico, in attesa dei lavori, chiede un provvedimento di urgenza, ovvero l’abbassamento del livello dell’acqua deviando la portata del fosso prima di Porta San Iacopo.