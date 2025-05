Festa della Repubblica. Le celebrazioni ufficiali

L’ormai prossimo 2 giugno ricorrerà il 79° anniversario della fondazione della Repubblica e, per celebrare l’evento, avrà luogo una cerimonia pubblica promossa dalla Prefettura di Lucca in collaborazione con i sindaci che ne ospiteranno i diversi momenti, oltre che al Comando Provinciale dei Carabinieri, quale autorità militare competente. Anche quest’anno, le celebrazioni si svolgeranno in modo itinerante: a essere coinvolte saranno Lucca e Altopascio.

Sarà Altopascio ad ospitare la prima parte della cerimonia, che si aprirà alle ore 9,20 con la deposizione della corona ai caduti, affidata a Jacopo Maria Monti e Niccolò Barbieri, componenti della Consulta provinciale degli studenti, che raggiungeranno il monumento di piazza Antonio Gramsci accompagnati dal prefetto Giusi Scaduto, dal sindaco di Altopascio Sara d’Ambrosio, dal presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci e dal comandante provinciale dei Carabinieri di Lucca Arturo Sessa. Le celebrazioni proseguiranno nell’antistante Piazza Vittorio Emanuele dove, alla presenza dello schieramento militare, si procederà sulle note dell’inno di Mameli al dispiegamento della bandiera tricolore – consegnata ai Vigili del Fuoco dagli studenti delle scuole altopascesi - e alla lettura del messaggio del presidente della Repubblica.

L’esibizione dei lavori preparati per l’occasione dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Altopascio, tutti ispirati al tema della Costituzione, sarà preceduta dalla consegna delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana a Francesco Pinagli, con il grado di cavaliere e a Francesco Cesari, con il grado di cavaliere.

La cerimonia continuerà, a partire dalle 11.30 i a Lucca: in piazza San Michele verrà letto il messaggio del Capo dello Stato a cui seguiranno gli interventi del prefetto, del presidente della Provincia e del sindaco di Lucca. Il momento istituzionale si unirà nuovamente all’arte - con la realizzazione in tempo reale di un’opera a cura degli studenti dell’Istituto A. Passaglia di Lucca - e allo sport, con l’esibizione degli atleti della Società Ginnastica Raffaello Motto di Viareggio. Anche il Comune capoluogo ospiterà la consegna delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana a Sandra Tofanelli e Fabrizio Gonfiantini, entrambi Cavaliere.