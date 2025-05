La Croce Rossa apre la sede all’ex poliambulatorio

La Croce Rossa di Bagni di Lucca annuncia l’inaugurazione della sua nuova sede, un traguardo importante che rappresenta un passo significativo per l’associazione e per la comunità. L’evento si terrà domani pomeriggio alle 17 all’ex poliambulatorio Susie Clarke (in via Letizia 45).

A conclusione dell’evento, un buffet sarà offerto a tutti i partecipanti. Questa nuova sede, completamente ristrutturata e accessibile, è il frutto di un lungo lavoro di progettazione e di impegno da parte della Croce Rossa di Bagni di Lucca. L’obiettivo è quello di creare uno spazio funzionale e sicuro, che possa rispondere alle esigenze della comunità, sia per le attività quotidiane che per gli interventi di emergenza.

La ristrutturazione è stata pensata anche per garantire una maggiore accessibilità per tutte le persone, comprese quelle con disabilità, e per favorire un’ampia partecipazione alle attività di volontariato e formazione. L’inaugurazione rappresenta non solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per approfondire la conoscenza dei servizi che la Croce Rossa offre quotidianamente alla popolazione, in un ambiente moderno e più accogliente. L’associazione è impegnata da sempre a supportare le persone in difficoltà, sia in situazioni di emergenza che in ambito sociale, e con questa nuova sede si rafforza ulteriormente il suo legame con il territorio.

L’evento sarà un’occasione per incontrare i volontari, le autorità locali, i partner e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto. Sarà anche l’opportunità per fare un passo avanti insieme nella costruzione di una comunità più forte e coesa. La popolazione è invitata a partecipare.

Marco Nicoli