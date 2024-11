La preside Bocci si ribalta in auto. Paura in strada a Barga . Traffico in tilt per tutta la mattina

Una donna è finita al pronto soccorso a seguito del ribaltamento della propria auto avvenuto in via Pietro Funai a Barga. Si tratta della dirigente scolastica dell’ISI di Barga e dell’Istituto Comprensivo di Barga, Iolanda Bocci. La chiamata ai soccorsi è stata ieri mattina alle 9,52. La Bocci, a bordo della propria auto, una Mini Countryman, per cause ancora in corso di accertamento, mentre stava risalendo la strada in direzione Barga, è stata urtata di fianco da una Fiat Panda che sopraggiungeva il senso opposto.

Di rimbalzo ha poi sbattuto, sul lato opposto, in una ceppa di un albero tagliato con l’auto che si è alzata su un fianco e poi ha urtato ancora contro una pianta finendo poco dopo la sua corsa ribaltata sul fianco. Un vero e proprio flipper. Per estrarre la donna dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che, con il supporto dei sanitari intervenuti, la Mike con medico a Bordo della Misericordia di Borgo a Mozzano, hanno poi proceduto a stabilizzare la donna ed a trasferirla al Pronto Soccorso in codice giallo e quindi per fortuna non in condizioni particolarmente gravi.

Sul posto per i rilievi del caso, la Polizia Municipale di Barga. Anche l’assessore alla scuola del comune di Barga si è recato sul luogo dell’incidente per sincerarsi dello stato di salute della dirigente Bocci. La strada del Piangrande per più di un’ora è rimasta bloccata ed il traffico è stato deviato sulle diverse vie traverse che permettono di collegarsi con via Puccini e Via Papa Giovanni XXIII.

L.G.