La Porcari che vogliamo:: "Tessera Pd? Scaramucce. Fornaciari si dimetta"

PORCARI"Invece di farci conoscere le sue scaramucce con la tessera del Pd, sarebbe ora che il sindaco Leonardo Fornaciari si dimettesse". Parole dure di Barbara Pisani, capogruppo "La Porcari che vogliamo", all’opposizione in consiglio comunale. "Fosse per lui l’impianto di Salanetti sarebbe già autorizzato". Pisani poi ricorda di come del progetto si sia saputo soltanto all’ultimo e lancia il j’accuse: "Fornaciari non ha dichiarato la presenza del centro abitato all’inizio del procedimento. Se lo avesse fatto, dell’impianto pannoloni a Salanetti non se ne sarebbe più parlato. Non ha fatto ricorso al TAR contro l’esclusione del progetto da Valutazione di Impatto Ambientale. Ha continuato a temporeggiare sino alla fine e muovendosi quando ovviamente era troppo tardi". "Ora – continua Pisani – fa la vittima per spostare l’attenzione dal fatto che l’impianto sta per essere autorizzato grazie anche al suo silenzio e alla sua inerzia. L’amministrazione Fornaciari è stata la stampella silente, che ha tenuto in piedi fino ad oggi il procedimento autorizzativo di un impianto che, altrimenti, a Salanetti non avrebbe mai potuto essere realizzato".