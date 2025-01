La Polizia locale festeggia San Sebastiano “Per noi oggi c’è più serenità lavorativa“

Il coordinamento provinciale di Lucca del sindacato Cse Flpl, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono della Polizia Locale Italiana, San Sebastiano martire, intende ringraziare sentitamente, il Sindaco Mario Pardini, l’assessore Giovanni Minniti e “l’amministrazione tutta che dopo mesi di confronti serrati sulle molteplici problematiche interne al Corpo di Polizia Municipale, unitamente al nuovo Comandante, hanno dato concretamente avvio a un nuovo corso di cui, fin da subito, si sono visti e sentiti benefici organizzativi e, soprattutto, nuovi rapporti interni, che hanno posto, finalmente, fine ai malesseri che da troppo tempo affliggevano il Corpo minando la serenità lavorativa“.

Fa al caso riproporre un passo dell’omelia in ricordo del Santo Patrono, “gli operatori hanno ritrovato energia, passione e fiducia nello svolgimento del loro operato quotidiano”: “questo per noi, che da sempre abbiamo a cuore il benessere dei lavoratori, era l’obiettivo più significativo e il traguardo più importante che si potesse auspicare e che abbiamo raggiunto tutti insieme. In questa giornata molto importante si rinnova l’augurio di buon lavoro al Comandante e a tutti gli operatori“.