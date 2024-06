La polizia a lezione dalla Misericordia. Focus sulle tecniche di pronto soccorso

La Polizia di Stato a lezione di pronto soccorso dall’Arciconfraternita di Misericordia di Lucca. I Poliziotti in servizio alle Volanti e alla Stradale nella provincia, impegnati nei servizi di controllo del territorio, stanno partecipando a cicli di addestramento alle tecniche di pronto soccorso operativo grazie alla collaborazione dell’Arciconfraternita di Misericordia di Lucca. L’importanza del pronto soccorso operativo per la Polizia di Stato è determinante: è frequente, infatti, che i poliziotti siano i primi a giungere sulla scena di un crimine con feriti o su un incidente stradale con feriti. Le nozioni acquisite durante le sessioni di addestramento, curate dagli operatori della Misericordia, forniranno loro le competenze necessarie ad effettuare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo di personale sanitario specializzato. Il Questore Edgardo Giobbi ha espresso il suo sentito ringraziamento al governatore Luca Papeschi, al direttore dell’Arciconfraternita di Misericordia Sergio Mura e a tutti i suoi preziosi collaboratori per l’impegno e la disponibilità dimostrati. Questo ulteriore servizio in favore dei cittadini rappresenta un importante contributo alla sicurezza e al benessere della comunità.