La piscina riaprirà il 26. Scatta la manutenzione

Consueta chiusura estiva per la piscina comunale di Capannori per consentire lo svolgimento dei lavori di ordinaria manutenzione dell’impianto che interesseranno principalmente la vasca, che sarà completamente svuotata, pulita e riempita con acqua totalmente nuova.

La piscina, chiusa dal 5 agosto, riaprirà al pubblico lunedì 26 agosto con la frequenza libera (orario 7-20 dal lunedì al venerdì e 8.30-12.30 sabato e domenica). I corsi di nuoto e tutte le attività della piscina riprenderanno a partire da lunedì 2 settembre con il consueto orario di apertura dell’impianto (dal lunedì al venerdì ore 7-22, il sabato ore 8-19.30, la domenica ore 8.30-12.30) mentre la segreteria per informazioni e iscrizioni riaprirà lunedì 19 agosto e fino al 23 agosto sarà aperta in orario 8.30-12.30 e 18-20; per informazioni 375.8469182.

Dopo i lavori strutturali, al tetto della struttura, con l’impianto chiuso quasi due anni, adesso si ripristina la consueta tempistica, per consentire un’adeguata manutenzione e igienizzazione del Centro natatorio, utilizzato anche da molte società che fanno allenare i loro atleti per lo sport agonistico. Arrivano molti utenti anche da fuori, è l’unico impianto presente in tutta la Piana, posizionato in zona baricentrica, con persone che arrivano da Montecatini, dalla Valdinievole, dal comprensorio del cuoio ed altri luoghi. C’è anche l’opportunità di fare terapie riabilitative. Previste anche diverse iniziative per il futuro quando si potrà sfruttare l’adiacente Cittadella dello sport.

M.S.