La pazza variabile del meteo . Quanto è “comfort“ per noi

Questione anche di meteo, o meglio di comfort climatico. E’ uno dei parametri che quest’anno orienta la classifica del Sole 24 Ore, testando il gradimento delle stagioni ma anche la frequenza di eventi estremi. Nebbia, pioggia, umidità e freddo incidono sull’umore e, di conseguenza, sulla qualità della vita. Le intemperie non scalfiscono Livorno, sesta, unica del centro Italia tra le prime dieci. In particolare siamo 55esimi per “soleggiamento“, ovvero ore di sole al giorno (7.7 in media), 82esimi per ondate di calore (sforamenti oltre i 30 gradi per tre giorni consecutivi) e 88esimi per eventi estremi, considerando i giorni di accumulo pioggia (37) oltre i 40 millimetri nel decennio 2011-’21.