La parola al Parlamento giovani. In città la maxi convention di 130 rappresentanti europei

Si è conclusa al Real Collegio la 56ª Sessione Nazionale del Parlamento Europeo Giovani - Lucca 2025, che ha visto la partecipazione di oltre 130 giovani provenienti da tutta Europa dal 18 al 23 marzo. “L’amministrazione comunale di Lucca è orgogliosa di aver patrocinato un evento di così grande valore educativo e culturale – ha dichiarato l’assessore alle politiche giovanili Cristina Consani, presente alla cerimonia inaugurale e a quella conclusiva -. La nostra città si è trasformata in un crocevia di idee e di confronto tra giovani provenienti da tutta Europa, offrendo loro un’occasione unica di crescita e di consapevolezza civica. Eventi come questo testimoniano l’importanza di investire nelle nuove generazioni, creando occasioni di dialogo e formazione che valorizzano il nostro patrimonio e guardano al futuro. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria esperienza e mi auguro che Lucca possa continuare a essere protagonista di iniziative simili in futuro”.

Il Parlamento Europeo Giovani, parte del network European Youth Parliament, promuove la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale, offrendo ai giovani l’opportunità di confrontarsi su tematiche di attualità europea. Durante l’evento, sotto il motto “Fortified by heritage: Combining the Past with Tomorrow’s Sustainable Innovation”, oltre 80 studenti italiani, supportati da 40 membri dello staff provenienti da tutta Europa, hanno lavorato insieme cercando soluzioni concrete a problemi contemporanei attraverso il metodo della peer education. L’incontro si è articolato in otto commissioni, ciascuna delle quali ha affrontato un tema specifico relativo all’innovazione sostenibile in ambito industriale e artistico-culturale. Il percorso ha visto i giovani impegnati in intensi dibattiti e nella redazione di risoluzioni, culminando il 22 marzo nella General Assembly presso la Sala del Teatro del Real Collegio, dove le proposte sono state discusse seguendo il metodo del Parlamento Europeo.

La cerimonia di apertura del 19 marzo ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e partner dell’evento, tra cui la Scuola IMT, il Presidente di Classicum Romeo Menchise, la Vicepresidente Giulia Giusti e il Provveditore Emerito Donatella Buonriposi. Durante le giornate del 20 e 21 marzo, i delegati hanno lavorato alla stesura delle risoluzioni, mentre per i docenti accompagnatori è stata organizzata una giornata culturale, con visite al Gabinetto di Storia Naturale del Liceo Classico Niccolò Machiavelli e alla casa natale di Giacomo Puccini, insieme a una lectio magistralis della professoressa Michela Guidi.

La giornata conclusiva ha visto la presenza di interventi istituzionali, tra cui un videomessaggio dalla dirigenza Unesco, il portavoce della Regione Toscana Bernard Dika e il rappresentante di GiovaniSì Alessandro Rosati. La manifestazione si è conclusa con l’approvazione delle mozioni e un concerto curato dall’Associazione Musicale Lucensis. Romeo Menchise, Presidente dell’Associazione Classicum, ha dichiarato: “Siamo il presente, lo sappiamo, ma capire che dentro di noi esiste un’eredità è il primo atto che ci permette veramente di comprendere che semplicemente stiamo esistendo e che la nostra esistenza sarà a sua volta eredità per chi verrà dopo di noi. La sfida europea è questa per i giovani: coniugare insieme passato e presente”.

Federico Pisani, Presidente dell’Associazione Parlamento Europeo Giovani Italia: “Ringraziamo di cuore quanti si sono spesi per questa 56esima sessione del Parlamento Europeo Giovani. È passata un’edizione che ci ha resi orgogliosi e speriamo di poter ripetere a Lucca questo evento. Ringraziamo l’Associazione Classicum, il Real Collegio di Lucca, il Comune di Lucca e tutti i nostri partner e sponsor che ci hanno dato la possibilità di offrire ai ragazzi la miglior esperienza possibile.”

I coordinatori di questa sessione sono stati Hermione Buensuceso e Francesco Bertoli con l’aiuto di Luca Danesi e Rachele di Gino.