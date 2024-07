La parola ai cittadini. Protagonisti nelle scelte del Piano Operativo

“Progettiamo insieme il futuro di Altopascio”. Si chiama così il percorso di partecipazione attiva che l’amministrazione comunale sta per avviare - insieme alla cooperativa Sociolab - per portare avanti la pianificazione urbanistica e il nuovo piano operativo della cittadina del Tau. Da venerdì 5 luglio, infatti, prenderà il via il percorso partecipativo, che permetterà un contatto diretto con la comunità, incontrando le persone nei luoghi nevralgici della vita sociale per poter parlare del Piano Operativo e della sua realizzazione. In questi contesti, che si terranno in concomitanza con alcuni degli eventi principali del calendario del “Luglio Altopascese”, si affronteranno temi tecnici in modo accessibile, inclusivo e attento a superare barriere generazionali, di genere e di provenienza.

“Si parte con il percorso per arrivare all’adozione del nuovo Piano Operativo di Altopascio - spiega l’assessore alla pianificazione del territorio, Daniel Toci -. Uno strumento che incide su numerosi aspetti determinanti per la vita quotidiana dei cittadini, come la creazione di spazi per servizi collettivi, la rigenerazione urbana, le trasformazioni dell’assetto viario e il miglioramento degli spazi pubblici e del verde urbano”.

Il Piano Operativo è uno strumento fondamentale della pianificazione urbanistica comunale, che traduce in azioni concrete le strategie del Piano Strutturale. Mentre quest’ultimo ha un orizzonte temporale di 15-20 anni, ed è intercomunale, il Piano Operativo ha un orizzonte di circa 5 anni e stabilisce nel dettaglio come intervenire nella trasformazione e tutela del territorio comunale. Per abitanti e operatori del territorio è possibile inviare proposte e contributi al Comune secondo le indicazioni contenute nella manifestazione di interesse sul sito internet del Comune.

In occasione del Luglio Altopascese, durante gli eventi nel capoluogo e nelle frazioni, i facilitatori di Sociolab saranno presenti per interagire con le persone. Il loro obiettivo sarà quello di spiegare cos’è un Piano Operativo e di illustrare i principali temi sui quali si concentrerà. Inoltre, illustreranno le modalità di partecipazione previste.

Durante questi incontri, si cercherà di rilevare la percezione dei cittadini sul territorio: come viene vissuto oggi, come è cambiato nel corso degli anni e come viene immaginato per il futuro.