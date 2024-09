La notte della Lucchese. Presentazione ai tifosi

Nel cuore del tifo rossonero la Curva Ovest si è svolta la presentazione della nuova Lucchese. I tifosi hanno raggiunto lo stadio in corteo partendo da Piazza San Michele, e ad aspettarli allo stadio la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza rossonera. La serata è stata condotta dal giornalista Egidio Conca, che dopo i saluti iniziali ha passato la parola agli assessori Moreno Bruni e Nicola Buchignani, accompagnati sul palco dall’amministratore delegato Ray Lo Faso. E’ stata poi la volta di Massimo Morgia, responsabile del settore giovanile, che è salito sul palco assieme ad una delegazione di ragazzi e alcuni membri dello staff tecnico.

E’ arrivato poi il momento riservato ai tifosi con lo Slo Moreno Micheloni, che ha chiamato sul palco tre tifosi storici. A ricevere il riconoscimento sono stati Enrico Turelli, da una vita speaker del Porta Elisa, Claudio Venturi, storico consigliere del Club Fedelissimi Paolo Galli ed Eugenio Spadoni per decenni presidente del Club di Camigliano. Prima di arrivare al fulcro la presentazione della squadra, la società ha voluto ringraziare lo sponsor Stefano Grassi, amministratore delegato di Affida, che anche per quest’anno sarà lo sponsor ufficiale sulla maglia rossonera.

Chiamati uno ad uno sono saliti sul palco i giocatori,accolti dai cori della Curva, per primo il capitano Jacopo Coletta, accolto da applausi alla sua sesta stagione con la Pantera, poi gli altri portieri due portieri Lorenzo Allegrucci e Lorenzo Palmisani. Siamo poi passati ai difensori Daniel Dumbravanu, Filippo Frison, Andrea Gasbarro, Niccolò Fazzi, Ettore Quitini, Tommaso Botrini, Edoardo Antoni, Andrea Gemignani ed Alessio Sabbione. E proprio i lucchesi doc Fazzi, Quirini, Antoni e Gemignani, hanno risposto alle domande del giornalista. Per quanto riguarda il reparto mediano sono saliti sul palco Damiani Ciucci, Malik Djibril, Giorgio Tumbarello, Elia Visconti, Nana Welbeck, Robert Gucher, Giovanni Catanese, Edoardo Saporiti e Manuel Moschella. L’ingresso degli attaccanti invece è stata aperto da Simone Magnaghi, Alessandro Selvini, Babacar Ndyaie, Francesco Fedato, Manuel Leone, Gabriele Giacchino e Rocco Costantino. Chiamato sul palco mister Gorgone ha risposto alle domande e poi è stato seguito da tutto lo staff tecnico e medico. L’ultimo che ha chiuso la serata ringraziando i tifosi per il sostegno è stato il direttore sportivo Claudio Ferrarese.

Alessia Lombardi