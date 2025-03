La nostra città promossa anche da Trenitalia

Lucca e la Piana, ecco la promozione ad alta velocità. Nel numero di marzo de La Freccia, la rivista distribuita da Trenitalia su tutti i treni freccia rossa e freccia bianca è presente una pagina pubblicitaria dell’ambito turistico della Piana di Lucca di cui fanno parte Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio, Montecarlo e Villa Basilica. ’’Un caleidoscopio di profumi, sapori e sensazioni che attende solo di essere scoperto. Molto di più di un territorio: un mondo di esperienze, emozioni, vita’’: ecco il messaggio che accompagna la promozione turistica dell’intero territorio corredato da foto di tutte le località. Una intera pagina che nelle scorse settimane era comparsa anche sul settimanale più venduto a livello italiano, ovvero Tv Sorrisi e Canzoni. Ma che Lucca ed il suo territorio continuano a essere al centro delle attenzioni anche fuori dall’Italia è confermato dalla presenza, proprio da domani, di una web tv spagnola che girerà uno speciale all’interno di un programma chiamato ’’Castellano por el mundo’’.

Lucca richiama l’attenzione anche in Gran Bretagna: la rivista internet Justapack ha inserito la nostra città nell’elenco delle 35 località da visitare in questo 2025. Per la rivista, oltre che essere ben collocata per visitare la Toscana, Lucca offre tanto di per sè. Tra le mete suggerite, le mura, la casa di Giacomo Puccini, la Torre Guinigi (dalla cui cima è scattata la foto della città a corredo del servizio), ma anche via dei Fossi e l’Anfiteatro.

Non è finita: anche www.trekking.it dedica un servizio al trekking a Lucca. Interesse anche da fuori Europa: la prossima settimana arriverà in Toscana un gruppo di giornalisti brasiliani che proprio a Lucca terranno un focus. E anche la Rai, ormai di casa da queste parti, sta per raggiungere un accordo con il Comune per una nuova trasmissione da girare a Lucca.

Un interesse crescente: la nostra città è sempre più al centro delle attenzioni, come conferma l’assessore al turismo Remo Santini che ribadisce la linea guida. "Si tratta di situazioni diverse tra loro – spiega – alcune che stiamo sviluppando noi come amministrazione, altre che ci vengono proposte. L’obiettivo è però il solito: cercare di raggiungere e sviluppare un turismo di qualità".

Fabrizio Vincenti