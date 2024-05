La “new entry“. Lucia Morelli presenta la lista

È dalle sedi di Barga e Fornaci inaugurate la scorsa settimana che Lucia Morelli, alla guida della sua civica #Farebarga, sabato e domenica scorsi ha presentatoi candidati che la appoggeranno nella corsa alle amministrative dell’8 e 9 giugno e il programma che li caratterizzerà. La "prima" a Barga, presso la sede dle comitato in Largo Emilio Biondi. Ricercatrice universitaria, docente di storia dell’arte e operatrice culturale vive con la sua famiglia a Fornaci; è presidente dell’associazione culturale Venti d’Arte e nell’ultimo anno ha gestito il MURF, il museo multimediale di Barga.

E’ una "new entry" della politica, l’unica dei tre contendenti, che non si è mai seduta tra i banchi del consiglio comunale. Nella sua lista alcuni volti già noti in consiglio, altri no: Serena Carli, Mologno, 48 anni, tecnico dei servizi turistici; Simone Cinelli, Barga, 51 anni, team leader presso Tronchetti; Giulia Dini, Castelvecchio Pascoli, 25 anni, studentessa; Piero Donati, Barga, 70 anni, pensionato ex tecnico usl, in passato già consigliere comunale; Kety Lemetti, Albiano, 46 anni, casalinga; Matteo Mazzoni, Castelvecchio Pascoli, 38 anni, ispettore Polizia Municipale; Claudio Merlini, Barga, 53 anni, autista soccorritore Misericordia; Monica Montanelli, Filecchio, 55 anni, colf; Guido Santini, Fornaci di Barga, 47 anni, impiegato, anche lui con esperienza in consiglio comunale dove ha seduto sui banchi dell’opposizione per dieci anni; Michael Rigali, Tiglio, 29 anni, impiegato forestale per l’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio; Francesco Tomei, Filecchio, 37 anni, operatore culturale; Alessio Vanni, Fornaci di Barga, 48 anni, operaio.