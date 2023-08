La musica vola sulle ali delle emozioni Concerto della Banda dell’Aeronautica

Il mese di settembre, quest’anno, non segnerà soltanto l’inizio dello storico e immancabile “Settembre Lucchese“, bensì sarà costellato e animato dalle numerose celebrazioni organizzate in onore del primo Centenario della nascita dell’Aeronautica Militare, sorta come arma autonoma dell’esercito nel lontano marzo del 1923.

La storia dell’aeronautica si intreccia indissolubilmente con quella della città di Lucca in particolare nella figura di Carlo Del Prete che negli anni Venti del secolo scorso, quando l’aeronautica era ancora agli albori della sua esistenza e molte delle sue attrezzature ancora rudimentali, conquistò prestigiosi record sorvolando vaste aree del globo e scoprendo nuove rotte in parte ancora oggi utilizzate. Tra gli eventi organizzati per le celebrazioni che interesseranno la città fino ad ottobre, non è potuta mancare una serata interamente dedicata alla musica che si svolgerà al Teatro del Giglio con il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare venerdì 8 settembre alle ore 21.

L’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina al Teatro del Giglio alla presenza del Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano (direttore della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare), Mia Pisano (assessore alla Cultura del Comune), Giorgio Angelo Lazzarini, Cataldo Russo e Fulvio Spatarella (rispettivamente amministratore unico, direttore artistico e direttore generale del Teatro del Giglio). La banda, fondata nel 1937 e diretta dal 2022 dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano, si esibirà con un ricco e articolato repertorio che unirà ai brani della compagine musicale anche un omaggio a Giacomo Puccini il cui centenario della morte ricorrerà il prossimo anno. Il concerto è totalmente gratuito, ma sarà necessario in ogni caso avere con sé il proprio biglietto di ingresso per poter accedere al teatro. I ticket gratuiti per assistere allo spettacolo saranno distribuiti dalla biglietteria del Teatro del Giglio a partire dalle ore 10.30 di mercoledì 6 settembre.

"Ci stiamo accingendo a celebrare questo importante Centenario - commenta l’assessore comunale Mia Pisano - , sarà un mese denso di attività di vario genere che copriranno varie discipline, ma tra queste non poteva assolutamente mancare un momento musicale. Lucca è una città che per sua natura è vocata alla musica e avevamo piacere che anche l’aeronautica avesse un suo momento di approfondimento. Sin dall’inizio della progettazione del Centenario dell’Aeronautica abbiamo pensato di omaggiare l’arma e la città con questo concerto gratuito". "Il programma che abbiamo pensato di proporre è vario ed esalta le peculiarità della banda e le sue diverse anime - spiega il Maestro Pantaleo Leonfranco Cammarano - . Non poteva mancare un omaggio a Puccini, del quale ascolteremo anche una raccolta di diverse arie della produzione del Maestro lucchese e La Tragenda da Le Villi, opera giovanile del famoso compositore".

In scaletta però non sarà presente soltanto Puccini, ma anche compositori contemporanei, tra i quali A. Marquez e R. Jager, e riferimenti al cinema in particolare con richiamo ai film di Charles Chaplin, che oltre ad essere un famoso attore fu anche musicista e si occupò della scrittura delle colonne sonore dei suoi film.

Andrea Falaschi