La Mirco Ungaretti Onlus dona un defibrillatore ai Carabinieri

Semplice, ma significativa cerimonia, ieri mattina, nella sede del Comando Stazione Carabinieri di Pieve di Compito, in occasione della consegna di un defibrillatore, donato da Stefano Ungaretti, legale rappresentante dell’associazione “Mirco Ungaretti O.D.V.”. Il defibrillatore, consegnato al Luogotenente Francesco Posarelli, comandante della Stazione, è stato posizionato in un apposito alloggiamento posto nell’area d’ingresso della caserma, dove potrà essere di fondamentale utilità ai cittadini, in caso di bisogno. Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro.