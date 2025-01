"La Memoria della Roccia" ai “Giovedì al Museo“

Appuntamento con l’archeologia rupestre

delle montagne toscane, domani alle ore 21,

in occasione della rassegna dei Giovedì al Museo, con Giancarlo Sani che illustrerà "La Memoria

della Roccia". È possibile assistere all’incontro sia

in presenza, alla sede del Museo, in via Ducale 4

a San Michele, che online, prenotandosi al link: https://bit.ly/gennaio24museo. Durante la serata saranno presentati, attraverso slide, massi che riportano una variegata tipologia di segni incisi e

ne sarà fornita una sintetica interpretazione etnoantropologica.

Dino Magistrelli