La magia dei “musici di Guccini“. Super partenza per la rassegna estiva. Lunedì arrivano gli Inti-Illimani

Apertura a dire poco straordinaria per la rassegna di concerti e spettacoli nelle antiche fortezze apuane di "Mont’Anfolso sotto le stelle" che, nella serata di martedì, ha ospitato nella suggestiva e medievale Fortezza delle Verrucole, a San Romano di Garfagnana, la magia de "I Musici di Guccini". Non è mancato praticamente niente, in questo concerto illuminato dalle stelle, dai musicisti di grande levatura artistica, alle note così tanto riconoscibili e coinvolgenti, all’entusiasmo del pubblico intergenerazionale, incantato e partecipe e accomunato dallo stesso entusiasmo, la parte storica e rievocativa durante il concerto, con la ciliegina sulla torta data dalla concessione del bis finale tra gli applausi; a risuonare è stato nuovamente l’intramontabile "Dio è morto". Un approccio molto caldo e rilassato con il pubblico, quattro chiacchiere davanti a un bicchiere di vino e spazio per dibattere sulla bellezza del luogo, molto apprezzata dai musicisti, prima dell’inizio del concerto, che ha preso il via intorno alle 20.30.

La band ufficiale di Francesco Guccini, composta da Juan Carlos "Flaco" Biondini, leader della band, alle chitarre elettrica e acustica e alla voce, Vince Tempera, alle tastiere, Ellade Bandini, alla batteria, Roberto Manuzzi, all’ armonica e al sax, in sostituzione del convalescente Antonio Marangolo e dal giovane Giacomo Marzi, al basso elettrico, ha reso perfettamente il senso di musica e parole del Maestro regalando uno spettacolo non facilmente dimenticabile. Incantata anche la prima cittadina di San Romano, Raffaella Mariani, che ha assistito in prima fila al concerto e ha avuto parole di plauso, ovviamente per la grande performance artistica dei Musici, ma anche per la loro semplicità e il calore nell’approccio con il pubblico. In scaletta tante pietre miliari come "Il vecchio e il bambino", "La locomotiva", "Autogrill", "L‘Avvelenata", "Auschwitz", "Dio è morto", fino ai brani come "Noi non ci saremo", "Canzone per un‘amica", "Vedi cara" e "Cyrano".

Durante la serata occasione di ascoltare il doppio album dei Musici, "Ronin", con nuovi arrangiamenti e brani inediti, nato con la diretta collaborazione di Francesco Guccini. Dal prossimo lunedì il Festival si trasferirà nell’imponente Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana.

Fiorella Corti