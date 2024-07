La Lucchesia tifa Paolini. Tutto pronto per le Olimpiadi

Vorrebbe aggiungere Rafa Nadal alla sua collezione di selfie con i maggiori campioni della storia del tennis, dopo Federer e con Djokovic. Jasmine Paolini è pronta per le Olimpiadi. Tre anni fa non andò benissimo, ma stavolta la campionessa di Bagni di Lucca è di un’altra levatura, alla luce delle due finali raggiunte al Roland Garros e a Wimbledon. Al primo turno, domani, di nuovo sui campi di Bois de Boulogne (che la vedranno protagonista, come al Roland Garros, anche in doppio con Sara Errani), la Paolini, testa di serie numero 4, incontrerà la rumena Ana Bogdan, numero 103 al Mondo. Serve sempre attenzione, ma sulla carta è un turno agevole. Al secondo turno troverà una tra Linette e Andreeva e, curiosamente, negli ottavi potrebbe ritrovarsi contro la Krejckova che l’ha battuta a Wimbledon.

La lucchese si trova nella parte bassa del tabellone, dalla stessa zona dove la più forte è all’americana Coco Gauff, astro nascente del tennis a stelle e strisce. La notizia positiva è che ha evitato di incrociare subito le varie Swiatek, numero uno del Mondo, Osaka, Kerber, Rybakina. Jasmine è diventata un modello, di semplicità e di simpatia. Non solo la sua Bagni di Lucca, dove è cresciuta, ma anche in città e nella Piana ci sono molti suoi tifosi.

Anche al tennis Il Valico di Altopascio si fermano sempre, per seguirla in TV nei grandi appuntamenti. Nel frattempo è possibile che non vada alla cerimonia di apertura ed è dispiaciuta per il forfait di Sinner, che mancò anche tre anni fa in Giappone: "Sinner? Dispiace, sicuramente si rifarà alla prossima Olimpiade. Ma non credo che la sua assenza metta ulteriori pressioni a noi" ha dichiarato Jasmine durante il media day in vista dei Giochi di Parigi. "Fa strano tornare qui - ha aggiunto l’azzurra finalista 2024 al Roland Garros sia nel singolare che nel doppio con la Errani - , ma è sempre un bel posto dove giocare a tennis". L’obiettivo ora è quello di scendere in campo e fare il meglio, senza mettersi troppe pressioni.

"Sono qui pensando partita dopo partita. Speriamo di poter far bene, ci teniamo tutti tanto. La squadra azzurra è qui con tanta voglia di fare bene". Jasmine Paolini probabilmente non sarà alla cerimonia di apertura: "Mi piacerebbe, ma non so che orario farò e non dormendo al villaggio, sarebbe una cosa lunghissima. Non so cosa farò ancora. Sicuramente se gioco sabato non andrò".

Massimo Stefanini