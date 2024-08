La Lucchese si prepara. Pronti Giacchino e Tonin

LUCCA

Il presidente Bulgarella, che non ha fatto un giorno di ferie, ha dato un deciso impulso alla campagna acquisti, sbloccando di fatto la vicenda De Maria-Giana-Gemignani, con il terzino che torna alla Giana dopo quattro stagioni e con il lucchese Gemignani che dunque può mettersi a disposizione dell’allenatore Gorgone.

Ma ci sono, a quanto pare, altre due operazioni in arrivo. Una riguarda il giovane ventunenne Gabriele Giacchino, un trequartista di 21 anni, che ha maturato esperienze in serie D prima nell’Asti e poi nel Casale, giocando oltre 90 partite. Nel futuro scacchiere tattico, dovrebbe essere l’alter ego di Saporiti. La seconda operazione, che è stata seguita direttamente dal presidente rossonero, dovrebbe portare a Lucca il ventiquattrenne attaccante esterno Riccardo Tonin, che dopo essere cresciuto nelle giovanili del Milan ed essere stato accostato alla Lucchese tre anni fa, è andato prima al Cesena, poi al Foggia, quindi al Monterosi (è stato compagno di squadra d Costantino) infine è tornato in Puglia.

Come ruolo, dovrebbe essere il nuovo Rizzo Pinna, ovviamente nell’ipotesi che Gorgone giochi con il "4-3-3". Uno dei giocatori che è stato in prova diversi giorni, il gambiano Susso, non dovrebbe essere tesserato.

In attesa, dunque, di notizie ufficiali da parte della società, la squadra sta completando la preparazione in vista dell’esordio di venerdì sera a Pineto, allenandosi sul terreno di Saltocchio, sotto gli occhi del presidente Bulgarella. Inutile aggiungere che c’è molta curiosità attorno alla squadra che dovrebbe completarsi nell’ultima settimana di mercato, quando potrebbero andare in porto, oltre a qualche trattativa bene avviata in atto, anche le cessioni di Gucher e Magnaghi.

In vista di Pineto, Gorgone spera di poter recuperare Tumbarello, mentre dovrà schierare una difesa inedita data l’assenza di Gasbarro (squalificato).

Con Sabbione dovrebbero esserci Quirini e Fazzi, più il giovane Botrini. In ogni caso sarà una Lucchese ancora da completare e a maggior ragione da giudicare. Dunque venerdì sera comincia il campionato con uno "spezzatino" in piena regola. Oltre alla Lucchese di scena a Pineto, subito in campo due retrocesse dalla serie B, l’Ascoli in campo a Ferrara contro la Spal che partirà con l‘handicap dei 3 punti, mentre la Ternana ospiterà il Pescara. Poi tra sabato, domenica e addirittura lunedì, sarà completata la prima giornata. Mai visto prima di oggi un turno di campionato "spalmato" in quattro giorni!

E tra le novità quantomeno discutibili, ci sono anche gli orari più impensati. Questa, signori è la serie C...

Emiliano Pellegrini