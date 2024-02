la lista di paolo rontani La lista "Capannori Cambia" critica l'assessore Del Chiaro per la sua proposta sulle ordinanze per liberare le zone dai Tir, sostenendo che sia un tentativo di scaricare le responsabilità della sua giunta. Chiedono una nuova viabilità di scorrimento per ridurre il traffico e l'inquinamento. Sospettano che si stia cercando di raccogliere voti ambientalisti in vista delle elezioni.