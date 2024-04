La grande passione per la Panda 4x4. In tantissimi al raduto “Granducato di Toscana“

Panda 4x4 che passione! In Garfagnana e Media Valle del Serchio è tornato, come da diversi anni a questa parte, il raduno "GDT – Granducato di Toscana", aperto tutti i tipi di Panda 4×4. Ne sono arrivate ben 47, in rappresentanza di tutte le serie di Panda 4x4; la più anziana del 1987, fino poi ad arrivare ai modelli più nuovi ed elettronici per quanto riguarda la gestione delle quattro ruote motrici. Il raduno in programma dal 26 al 28 aprile, organizzato dal team Lucca Panda 4x4 con la collaborazione della compagnia off road di Barga, è caratterizzato dalla possibilità di percorrere percorsi sterrati e di vedere paesaggi mozzafiato di cui è ricca la Valle del Serchio. Prima giornata barghigiana con sosta tecnica per il cambio gomme a San Pietro in Campo alla Carrozzeria Aurelia, partner tecnico della manifestazione, e poi a Pegnana, nella montagna barghigiana per una robusta colazione. Poi tutti verso la Garfagnana, non prima però di un pranzo al Rifugio Giovanni Santi della Vetricia.

Base principale del raduno l’Hotel Panoramico di Corfino in Garfagnana da cui poi sabato 27 aprile partirà un giro per le strade sterrate della Garfagnana. Domenica 28 aprile alle 8,30 la partenza per un giro in sterrato passando per la riserva naturale statale del Parco dell’Orecchiella con pranzo finale a cura del Comitato di San Bartolomeo nel borgo di Metello. Il raduno come tutti gli anni serve anche per fare un po’ di beneficenza, soprattutto in aiuto delle associazioni.