La grande chitarra rock. Robben Ford in scena

Stasera alle 21, al Teatro del Giglio, imperdibile concerto per tutti gli amanti del rock, della chitarra in particolare e della musica in generale. Sul palco salirà infatti Robben Ford, universalmente considerato uno dei migliori chitarristi del pianeta, accompagnato da una vera “All Star Band“ formata da tre dei migliori solisti della scena internazionale, quali Darryl Jones, Larry Goldings e Gary Husband. Una band creata da Ford, insieme a Mimmo D’Alessandro e Adolfo Galli di Di&Gi, per questo nuovo tour del chitarrista statunitense, da sempre legatissimo all’Italia, che avrà una sua parte dedicata al grande Jeff Beck, uno dei suoi maggiori ispiratori.

Una volta tanto, per questa occasione, il blues tanto caro a Robben sarà messo un po’ da parte per privilegiare suoni più decisamente rock, funky e soprattutto “neri“. Nel corso della sua lunga e fortunata carriera Ford ha suonato con i più grandi, a partire da Miles Davis, tra i quali Joni Mitchell, Eric Clapton, George Harrison e Bob Dylan. Ma anche i tre musicisti della “All Star Band“ vantano grandi esperienze: il bassista Darryl Jones ha anche lui suonato con Miles Davis, insieme a Ford ed è da molti anni membro effettivo dei Rolling Stones; il tastierista Larry Goldings ha collaborato con James Taylor, Norah Jones, John Scofield, Elvis Costello e John Mayer; il batterista Gary Husband invece con Jeff Beck, Billy Cobham, Level 42, John McLaughlin e Allan Holdsworth. Insomma, si tratta dei "migliori musicisti sulla piazza", come ci ha detto lo stesso Robben.

Lo show di stasera si può considerare a tutti gli effetti una anteprima invernale del Lucca Summer Festival 2025, che, a sei mesi di distanza, ha già in cartellone ben sette concerti che già da soli potrebbero reggere il confronto con le passate edizioni, ma è chiaro che nel nuovo anno fioccheranno altri annunci, da parte del direttore artistico D’Alessandro, che faranno più che raddoppiare gli appuntamenti e crescere ulteriormente qualità e varietà delle proposte. Queste le date a oggi già programmate: Dream Theater (1° luglio), Thirty Seconds to Mars (5 luglio), Till Lindemann/special guest Lacuna Coil (6 luglio), Scorpions (10 luglio), Alanis Morissette (23 luglio), Simple Minds (24 luglio), Bryan Adams (27 luglio).

Paolo Ceragioli