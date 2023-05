La “Giornata internazionale dell’ostetrica“ Sui social un video speciale dell’Asl

“Ero con te. Sono con te. Sarò con te”. Sono queste le parole che definiscono al meglio la professione dell’ostetrica e alle quali le ostetriche dell’Azienda USL Toscana nord ovest hanno affidato i titoli finali del video, pubblicato su tutti i profili social aziendali (You tube, Facebook, Twitter, Instagram) che celebra la ricorrenza, oggi 5 maggio, della Giornata internazionale dell’ostetrica. Il video, realizzato per rappresentare i momenti in cui la donna viene accolta e sostenuta dall’ostetrica in tutte le fasi della sua vita, si apre con la rapida successione dei volti delle operatrici e degli operatori sanitari che, con frasi semplici e dirette, si rivolgono alle madri, ai padri, alle donne a cui sono stati, sono e saranno vicini in uno dei momenti più delicati della vita.

”Il 5 maggio è l’occasione per sensibilizzare la società sull’importanza della professione dell’ostetrica - dice Cinzia Luzi, direttrice della struttura Assistenza ostetrica dell’Asl - per rinsaldare l’antico e potente legame di fiducia che le ostetriche hanno sempre avuto con le donne e con le famiglie. Ringrazio le colleghe della zona Livorno per la collaborazione e Claudio Volpi, che ha realizzato gratuitamente questo video”.