La Gioconda raddoppia. Nuovi posti di lavoro

Il bar pasticceria "La Gioconda" raddoppia. E assume. Oltre al locale di Altopascio, in prossimità di località Palandri, a cavallo delle due provinciali, la Galeotta e la Romana, tra un paio di mesi l’attività sbarcherà anche a Porcari, tra le vie Diaccio e Puccini. Anche questo un luogo interessato da un notevole passaggio di veicoli e quindi di persone. Servono ancora alcune settimane per sistemare tutto, anche se un vantaggio cospicuo è rappresentato dal fatto che in quei locali fino a poco tempo fa aveva sede un’altra pasticceria, "La Rosa", che ha chiuso. Quindi anche per la collocazione delle attrezzature e per gli impianti, pur con la necessità di calibrare i necessari adattamenti, diciamo che i dettagli tecnici possono essere risolti più facilmente. Il volume di affari di Altopascio ha spinto sulla decisione di aprire un secondo punto vendita.

Adesso, però, serve personale. Almeno cinque-sei addetti. Quali sono i profili ricercati? Tre baristi/e e banconisti /e, sia a tempo pieno sia part time, per il turno della mattina, con apertura alle ore 6,30. Altri due serviranno per il pomeriggio, con chiusura alle 20,30. Infine vengono ricercati due pasticceri, possibilmente con esperienza.

Altrimenti, se non ce l‘hanno, dovranno frequentare appositi corsi di formazione. Una ghiotta opportunità per ragazzi e ragazze. Chi fosse interessato, può presentare il proprio curriculum a: [email protected]. Le candidature saranno esaminate entro breve tempo, visto che sussiste l’esigenza di aprire prima possibile anche a Porcari.

Verranno fatti i colloqui e l’azienda sceglierà i profili più adatti alle mansioni richieste.

Massimo Stefanini