La gestione social delle piccole imprese. Seminario dedicato

In un mondo sempre più tecnologicamente avanzato, utilizzare tutti i possibili canali digitali per le

aziende in modo da farsi conoscere e far conoscere i propri prodotti o servizi, è ormai diventato indispensabile. La Cna organizza un incontro dedicato per giovedi dalle 17.30 alle 19 sulla gestione social nelle piccole imprese che si terrà nella sede di Lucca, in via Romana 615/r. Costruire una strategia online vincente con l’obiettivo di farsi conoscere, raggiungere nuovi clienti e aumentare le vendite sarà quindi al centro delle relazioni di Maria Cristina Corradini (consulente in strategia, organizzazione aziendale e controllo gestione, socia fondatrice di Clelia Consulting) e di Francesca Gonnella (marketing manager di Clelia Consulting). Le due professioniste saranno introdotte da Stefano Lunardi, presidente di Cna Comunicazione.Anche su Zoom al link su www.cnalucca.it.