La Garfagnana si fa Epic Più di 400 atleti in gara per la due giorni in bici tra Apuane e Appennini

Al via dagli Impianti Sportivi di Gallicano, questa mattina dalle 7, i primi eventi dello straordinario "Bike Festival" annuale denominato "Garfagnana Epic", dedicato agli appassionati delle Mountain Bike e non solo e caratterizzato, in questa edizione, da un record d iscrizioni giunte da tutta l’Italia e dall’estero. Torna la "Epic Road", evento non competitivo riservato alle bici da corsa introdotta nell’ambito della scorsa edizione della Garfagnana Epic, i cui iscritti saranno i primi a partire per un percorso di 135 km , con 3.600 metri di dislivello positivo. Alla conclusione, si prepareranno alla partenza i giovani e giovanissimi iscritti alla "Epic Kids", riservata ai ciclisti in erba dagli 8 ai 14 anni, anche accompagnati dai genitori lungo i tratti dell’avventura sportiva. Un percorso molto particolare per loro, che si snoderà all’interno del percorso naturalistico locale "La Aiara". Apericena, pasta party e musica dal vivo in serata, sempre agli Impianti Sportivi, per tutti gli iscritti, in attesa della grande partenza di domani mattina della tradizionale "Garfagnana Epic" dedicata alle Mountain Bike e giunta alla sua nona edizione.

Insieme alla storica due giorni in partenza alle 8 di domani, previsti oltre 400 atleti, ci sarà anche l’avvio della Epic Day. Percorsi sempre nuovi lungo la Garfagnana più panoramica, per questa maratona non competitiva che si snoderà tra i crinali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco- Emiliano.

Previste alcune novità particolari, come il raggiungimento della vetta della Pania Di Corfino, 1603m di altitudine, e un primo passaggio nella confinante Lunigiana, nel borgo di Ugliancaldo. Ristori, predisposti dalle associazioni locali, al Sacrario della Croce di Stazzana, nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, a Gorfigliano, nel comune di Minucciano, in questo caso curato dal Gruppo locale degli Alpini e nell’area di confine del Passo di Pradarena. La due giorni "Epica", così denominata per le sue caratteristiche dure e spettacolari, con percorsi considerati tra i più impegnativi d’Italia, si protrarrà per 160 Km con 6.000 metri di dislivello, interamente tracciata sui sentieri che collegano le Alpi all’Appennino., per concludersi nella serata di domenica.

Fiorella Corti