La Fp Cisl primo sindacato nella Municipale

Il 14, 15 e 16 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) nel pubblico impiego e i risultati sono stati straordinari per la Cisl. “Siamo orgogliosamente il primo sindacato nella provincia di Lucca, un successo che ci riempie di grande soddisfazione - sottolinea Stefano Leporale (nella foto), segretario Regionale della Cisl Funzioni Locali – A Lucca abbiamo confermato un netto primato: 235 voti su 435 votanti, raggiungendo così una maggioranza assoluta del 54% con 8 seggi su 15. Questo risultato non è solo un numero, ma rappresenta la fiducia dei lavoratori nei nostri confronti e il riconoscimento del nostro impegno sul territorio“. “Significativo è anche il risultato ottenuto dalla Polizia municipale di Lucca, dove la Cisl si è affermata come il primo sindacato, conquistando tre seggi con 54 voti attribuiti solo al Comando di Lucca“.

In questo contesto, il segretario Leporale è stato eletto con ben 144 voti personali, un traguardo che lo colloca come il più votato in percentuale tra tutti i comuni della Toscana Nord. “Questo successo riflette non solo il nostro impegno, ma anche la dedizione e la professionalità dei colleghi della municipale eletti anche in altri comuni della provincia”.

Crescita costante anche in altri comuni. A Capannori da un seggio nel 2022 ai 4 del 2025. Nelle Agenzie delle Entrate di Lucca, maggioranza assoluta con 5 seggi su 9 con Antonella Zarrella la più votata nella Toscana Nord. Nella Procura di Lucca 2 seggi su 3.