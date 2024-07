La festa di paese dell’estate. Riecco la sagra di Sillicagnana. Buon cibo e tradizioni locali

Impossibile mancare all’appuntamento annuale con il cibo sopraffino, che affonda le proprie radici nella migliore tradizione culinaria locale, quella delle nonne per intenderci, offerto dalle cucine della storica Sagra dei Maccheroni a Sillicagnana, bellissima frazione del comune di San Romano in Garfagnana, giunta alla sua 47esima edizione. Affluenza record, file alle casse, grandi e piccoli liberi nel grande spazio degli Impianti Sportivi e una grande voglia di godersi un buon pasto, non solo maccheroni nel menù, ma anche piatti freddi a base di formaggi e salumi, piatti di carne, polenta fritta, torte salate e tanto altro, al fresco della Garfagnana, con il divertimento assicurato dagli eventi correlati, organizzati per fare vivere ai commensali allegre e rilassanti serate. Dopo la caratteristica gara di tiro alla fune, la serata disco anni 70-80-90 dalle 21 con Dj Gio Guidetti, l’esibizione delle ginnaste e dei ginnasti dell’Asd Ginnastica Lumberjack e il dopo cena in compagnia dell’orchestra spettacolo "I Retropalco" della scorsa settimana, da domani tornano, puntuali, infatti, le attrazioni da godersi prima e dopo la cena, naturalmente con gli immancabili maccheroni di pasta rigorosamente artigianale e conditi con uno speciale ragù dalla ricetta segretissima. Domani sera prevista, intorno alle 20,45, l’ esibizione della scuola di ballo Armonia del Movimento e dalle 23 al via la discoteca con Borabora Paradise e Dj set Massive Rock Scaltrittomix, mentre sabato dopo cena si balla con l’orchestra spettacolo "I Ciao" e sempre domenica la cucina sarà aperta anche per pranzo anche da partire dalle 12,30. In serata, chiusura della maratona culinaria con l’orchestra spettacolo L’Ultima Combinazione live band. L’Asd Sillicagnana., iscritta alla Federazione Ciclistica Italiana, invita tutti anche per la domenica pomeriggio quando, alle 14,30 dagli Impianto Sportivi del borgo, partirà una gara ciclistica internazionale, prevista in arrivo anche una squadra dalla Cecoslovacchia, della categoria Juniores.

Il 9° "Gran Premio della Garfagnana" di ciclismo percorrerà le strade dellaValle del Serchio, previsti 5 giri per 114 km di percorrenza, con arrivo in serata sempre nel luogo di partenza, dove si terranno le premiazioni.

Fiorella Corti