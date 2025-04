La Festa del 25 aprile a Barga . Tanti appuntamenti istituzionali per gli 80 anni della Liberazione

Per celebrare il 25 aprile, il giorno in cui si ricorda la fine per l’Italia della seconda guerra mondiale e dell’occupazione nazifascista, l’amministrazione comunale di Barga insieme all’anpi (associazione nazionale partigiani) sezione comune di Barga "Mrakic – Marroni" e a tutte le associazioni d’arma presenti nel comune hanno organizzato diversi appuntamenti istituzionali che si terranno nei prossimi giorni. Sarà questa una ricorrenza speciale visto che nell’ottobre 2024 ricorreva l’80° della liberazione del territorio barghigiani ad opera dei soldati brasiliani della F.E.B.

Venerdì 25 aprile a Barga alle 9,30 ci sarà una prima deposizione di una corona di alloro al parco degli Alpini in via della Crocetta, presso il monumento ai caduti. Alle 10, una corona sarà posta anche al monumento ai caduti di tutte le guerre di Piazza della Vittoria e sempre alle 10, ma nella frazione di Renaio, una corona di alloro sarà deposta anche alla lapide che ricorda il sacrificio per la libertà di Giuseppe Marchi.

Le celebrazioni istituzionali si concluderanno a Sommocolonia: alle 11, nel luogo simbolo della resistenza dove si svolse la tragica battaglia del 26 dicembre 1944. Qui la deposizione dii corone di alloro prima al monumento ai caduti partigiani a Monticino e poi in piazza della Chiesa e alla Rocca Alla Pace. Il tutto accompagnato dalla musica della Filarmonica "Gaetano Luporini".

La giornata di Sommocolonia non termina qui visto che per il 25 aprile è previsto come tutti gli anni il ritorno della "passeggiata della libertà", giunta alla sua decima edizione, organizzata dalla Pro Loco e dall’associazione Ricreativa Sommocolonia con il patrocinio del Comune ed in partenza da piazzale Matteotti, alle 10.

Attraverso la vecchia mulattiera che sale da Catagnana, in 4 km si potrà raggiungere a piedi il piccolo borgo di Sommocolonia dove si potrà assistere alle celebrazioni istituzionali dopo le quali si terrà poi un pranzo ed un bel pomeriggio di festa: sarà possibile mangiare nelle varie piazzette con pasta fritta con affettati e formaggi, pasta al pomodoro e all’amatriciana, fagioli all’uccelletto, dolci, torte e bomboloni e vino e birra.

A chiudere le celebrazioni del 25 aprile sarà domenica 27 aprile (alle 16 nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi) la conferenza "La continuità delle Forze Armate Italiane nella Guerra di Liberazione" tenuta dal col. (ris.) Vittorio Lino Biondi ed organizzata con il particolare supporto dell’Associazione Militari in congedo di Barga.

Luca Galeotti