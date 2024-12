La Fabbrica del Natale a Lucca: attività e laboratori per bambini e famiglie

Dopo il successo dello scorso fine settimana, torna la Fabbrica del Natale in vicolo San Carlo da oggi a domenica. Questi spazi, allestiti dal Comune di Lucca per le festività e gestiti in collaborazione con l’associazionismo locale, offrono ai bambini e alle famiglie una serie di attività laboratoriali, spettacoli, truccabimbi e l'opportunità di incontrare Babbo Natale nella sua casa per consegnargli la propria letterina.

In particolare, oggi dalle 15 alle 19, ci saranno: Incontra Babbo Natale e la Principessa del Natale, "Disegna e scrivi la letterina" a cura di Ass. “Valpac”, "Frozen Christmas ..lascia entrare la magia" - laboratorio creativo a cura di “Sweet Party event designer”, "Rocambolesco di Mr. Fred" – spettacolo di giocoleria e magia a cura di Ass. “I chicchi d’Uva Aps”, "La Botteghina" – laboratorio e pesca di beneficenza a cura di “Croce Rossa Italiana comitato di Lucca” e "Decoriamo il Natale" - laboratorio a cura di Ass. “Acchiappasogni Aps”.

Domani pomeriggio, tornano Babbo Natale e la Principessa del Natale, "Frozen Christmas ..lascia entrare la magia" e poi "Elfo per un giorno" – porta, impacchetta e consegna il tuo regalo da donare ai più bisognosi a cura di “Astrea Aps – Ets”, "Decoriamo il Natale", "La Botteghina", "Crea il calendario di Natale" a cura di Ass. “il Sogno di Costantino Odv” e "Giocateatro e Baby Parking" - il bambino gioca, canta e balla con gli Elfi Baby Sitter in totale sicurezza mentre mamma e papà vanno a fare shopping per le vie del centro.

Domenica, oltre a Babbo Natale e la Principessa del Natale, "Frozen Christmas", "Elfo per un giorno", "Decoriamo il Natale", "La Botteghina" e "il calendario di Natale", ci saranno "Le Fiabe di fata Smemorilla" a cura di “Manuela Crisanti Ass. Dryas Teatro Natura Aps”.

Torna anche domani il servizio di custodia davvero speciale per i bambini, ricco di intrattenimento e laboratori. L’associazione “Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?” propone il Giocoteatro - Baby Parking gratuito: ancora domani e sabato 21 all’interno di La Fabbrica del Natale, realizzata nella suggestiva cornice di Piazzetta San Carlo. Tutte le attività della Fabbrica del Natale sono gratuite: per il Baby parking è necessaria la prenotazione.