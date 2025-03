La donna nel weekend Ego. Dalla “Run“ agli incontri

Sabato e domenica Ego Wellness Resort promuove un fine settimana interamente dedicato alla salute, al movimento e alla forza delle donne con due eventi cardine: la conferenza “Ben-Essere Donna“ e la tanto attesa Ego Women Run. Un doppio appuntamento che fonde benessere psicofisico, attività fisica e impegno sociale, in linea con la visione di Ego Wellness: promuovere uno stile di vita attivo e consapevole che metta al centro la persona.

Si inizia di buon mattino, sabato alle 10.30 in Studio 1 di Ego Wellness Resort a Sant’Alessio con Conferenza Ben-essere Donna. Un momento di ascolto e confronto, aperto al pubblico, dove si parlerà di benessere psicologico, equilibrio emotivo, salute e prevenzione, con il contributo di professioniste, esperte e testimoni che ogni giorno si dedicano alla valorizzazione dell’universo femminile. Ospiti e relatrici di eccezione la dottoressa Eugenia Picano, medico senologo, specializzata nella prevenzione e cura delle patologie mammarie; Stefania Brucini, autrice, podcaster, esperta di produttività, aiuta i professionisti a superare la procrastinazione e l’incostanza, sviluppando abitudini sostenibili e strategie pratiche per raggiungere i loro obiettivi; Chiara Lucchesi, coach Ego, che guiderà il pubblico nella scoperta di tecniche e strategie per prendersi cura del proprio percorso di salute e forma fisica.

Davvero speciale la partecipazione di Stefania Brucini, fondatrice del metodo Simple Tiny Shifts, che si focalizza su piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare e valorizzare il proprio tempo. A moderare la conferenza saranno Marina Malfatti. L’incontro è anche l’occasione per restituire voce e spazio a tutte le donne che affrontano quotidianamente sfide personali e sociali, creando connessioni autentiche tra corpo, mente e comunità.

La mattina dopo, domenica 30 marzo, sarà finalmente tempo di Ego Women Run. Dopo il rinvio per maltempo l’appuntamento è nell’Ego Park di San’Alessio per le 8.30. Torna la marcia al femminile simbolo della città, in collaborazione con Lucca Marathon, giunta alla sua nona edizione, si conferma come uno degli eventi più attesi e partecipati dell’anno, con percorsi non competitivi da 6 e e 10 km lungo il suggestivo Parco Fluviale. Ogni passo sostiene il Centro Antiviolenza Luna, che offre ascolto e protezione alle donne vittime di violenza e l’Associazione Silvana Sciortino, impegnata nella promozione della prevenzione oncologica.