La diocesi apre ai giovani. Confronto, libero e trasversale

L’ufficio diocesano per la pastorale sociale propone ’Seminatori di speranza. Percorso per giovani impegnati per il bene comune’, con inizio domenica 9 marzo. Il programma si articola in due incontri formativi in presenza e quattro approfondimenti online e si concluderà a giugno. L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani tra 17 e 40 anni che credono nell’impegno sociale e politico fondato sull’idealità, la formazione e la competenza.

Per iscriversi è possibile compilare un modulo durante il primo incontro, oppure mandare una mail a [email protected]. Il coordinamento è di Luca Pighini (direttore L’ufficio diocesano per la pastorale sociale) e Stefano Viviani (telefono 392 985854) è nella segreteria organizzativa del percorso.

In due momenti di riflessione e spiritualità sarà presente anche l’arcivescovo Paolo Giulietti: "Negli anni trascorsi a Lucca – dichiara il presule – ho avuto modo di conoscere la dedizione di molti giovani per le loro comunità; anche ho riscontrato un rinnovato interesse all’impegno sociale e politico. La settimana sociale, tenutasi – prosegue Giulietti – a Trieste dal 3 al 7 luglio scorso sul tema della partecipazione, è seguita a una consultazione elettorale che ha visto, accanto all’elezione del parlamento europeo, anche il rinnovo di numerose amministrazioni comunali locali. Nonostante il forte astensionismo, sono rimasto colpito dal constatare la presenza di numerosi candidati under 40. Questo mi sembra un autentico segno eli speranza".

"Da qui l’idea di offrire uno spazio di confronto, del tutto libero e trasversale, attorno ad alcuni aspetti della dottrina sociale della chiesa – conclude Giulietti – a partire dalle tematiche affrontate nelle settimane sociali, nella convinzione che ciò possa giovare alla motivazione e alla qualità dell’impegno politico ci ciascuno".

Il programma prevede l’incontro iniziale al convento dei cappuccini a Castelnuovo. Qui dalle 15.30 alle 18.30 i partecipanti si confronteranno sul tema ’Seminare la speranza. Animare la partecipazione alla vita della comunità’. La riflessione sarà curata dall’Arcivescovo di Lucca.