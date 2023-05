La difesa di Seung nomina Meluzzi perito Il pm chiede e ottiene la perizia psichiatrica

La difesa di Gianluca Paul Seung, accusato di aver ucciso la responsabile del Servizio della psichiatria territoriale di Pisa, dottoressa Barbara Capovani, ha nominato, come consulente di parte, il professor Alessandro Meluzzi, volto noto della televisione.

Il pubblico ministero Giovanni Porpora, che coordina le indagini sull’omicidio di Barbara Capovani, la psichiatra uccisa nelle scorse settimane a Pisa fuori dal suo reparto, ha chiesto e ottenuto la perizia psichiatrica nei confronti di Gianluca Paul Seung, 35 anni, l’ex paziente della dottoressa in carcere con l’accusa di omicidio premeditato della donna.

L’esame si svolgerà il 23 maggio prossimo con la formula dell’incidente probatorio e sarà eseguito dai professori professori Renato Ariatti e Stefano Ferracuti nominati dal gip di Pisa, Nunzia Castellano.

I periti si prenderanno poi qualche mese di tempo per formulare la diagnosi che deciderà il futuro del trentacinquenne rinchiuso nel carcere di Firenze. Seung in passato è già stato sottoposto a più perizie. L’ultima risale al 2022 e ne stabilì l’incapacità di intendere e di volere, dopo avere aggredito una guardia giurata al tribunale di Lucca, che gli valse l’assoluzione al processo e l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, con affidamento ad una struttura psichiatricaassistenziale, da individuarsi a cura del Centro salute mentale competente per territorio.