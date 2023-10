La Croce Verde avverte la cittadinanza ’No offerte porta a porta’

La Croce Verde di Lucca informa la cittadinanza che le Volontarie e i Volontari dell’Associazione non hanno mai richiesto, né richiederanno mai donazioni in contanti porta a porta. La precisazione è doverosa sia per tutelare la popolazione, sia per chiarire come l’Associazione sia estranea a recenti fatti avvenuti sul territorio lucchese. La Croce Verde è grata a tutti i benefattori che, con il loro contributo, permettono di continuare le tante attività al servizio dei cittadini. I canali per la donazione sono ben regolati: la donazione in contanti avviene soltanto nella sede di viale Castracani o nelle sezioni di Guamo, Media Valle e Garfagnana.