La Croce Rossa torna alle... origini. A inizio febbraio il trasferimento all’ex poliambulatorio Susie Clarke

Ci sono novità importanti in vista per l’assistenza sanitaria e del volontariato nel comune di Bagni di Lucca. Dal giorno 5 febbraio prossimo il comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana trasferisce la propria sede da via Roma a via Letizia al civico 45, sulla statale del Brennero, nell’ex poliambulatorio Susie Clarke.

Ritornerà in pratica in quella che è stata la sua sede originaria fino alla fine degli anni ’80. Tutte le numerazioni per contattare la Croce Rossa resteranno invariate e si potrà quindi continuare a contattare il centralino al numero 0583.805454.

Il trasferimento porterà con sé tante novità che verranno attivate nelle prossime settimane e nei prossimi mesi a cominciare da un punto prelievi convenzionato con l’Asl Toscana nord ovest, ma non solo.

Di tutto quello che verrà realizzato prossimamente il Comitato CRI di Bagni di Lucca informerà puntualmente la comunità. Per quanto riguarda il trasferimento, da sapere che anche la sede della continuità assistenziale (guardia medica) lascerà la sede di via Roma condivisa in questi anni con la Croce Rossa; dal 4 febbraio si sposterà presso la Casa della Salute di Fornoli in piazza Aldo Moro.

Marco Nicoli