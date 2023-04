La Croce Rossa cerca volontari

"Volontari cercasi per Croce Rossa Italiana: puoi fare la differenza per il tuo prossimo!" La Croce Rossa, comitato di Bagni di Lucca, lancia un appello per promuovere l’adesione al volontariato. "I volontari – si legge nella nota del sodalizio locale - sono la forza di associazioni come la Croce Rossa e senza i volontari le bellissime finalità di assistenza, sostegno, aiuto, collaborazione con la popolazione, vengono minate o limitate. E’ sempre stato così e lo è adesso più che mai, specialmente dopo gli anni difficili dell’emergenza sanitaria covid-19 che ha scoperto e accentuato altri bisogni, altre problematiche, altre esigenze di aiuto alla popolazione di territori marginali o comunque complicati come quelli in cui viviamo." Per questo la Croce Rossa di Bagni di Lucca si rivolge ai cittadini della Valle del Serchio e della Val di Lima.

"Non bisogna essere tutti soccorritori o esperti di emergenza, le cose da fare sono tante, a cominciare dai piccoli servizi di utilità per le persone bisognose, il centralino, cuore pulsante della nostra associazione, accompagnare i pazienti a fare visite o terapie, organizzare attività ricreazionali, dare una mano in ufficio e nelle attività logistiche della CRI, contribuire alle donazioni di sangue. Basta poco per dare una mano." Lunedi 8 maggio alle 21 nella Sala Corsi, Viale Umberto I, 51 a Bagni di Lucca ci sarà la presentazione del corso per diventare volontario del Comitato di Bagni di Lucca della Cri. Per iscriversi basterà collegarsi alla piattaforma https:gaia.cri.it e seguire le fasi di registrazione. Per informazioni: 0583 805454 anche su WhatsApp.