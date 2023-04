La Costituzione agli studenti Il Comune ne regala alle scuole 2.456 copie

Il nostro Paese e il nostro vivere quotidiano si basano sugli importanti principi della Costituzione italiana, 139 articoli che devono essere rispettati e portati avanti dalla cittadinanza ogni giorno, con impegno e consapevolezza. Per diffondere ed affermare ulteriormente i valori della Costituzione, l’amministrazione comunale, assieme all’Ufficio Scolastico Territoriale e all’A.T.V.L. – Associazione Toscana Volontari della Libertà – distribuirà, da oggi, 2.456 copie della Costituzione agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale. Un progetto che si realizza in occasione della Festa della Liberazione e mira a trasmettere i valori e la conoscenza della Costituzione ai giovani.

L’iniziativa è stata presentata ieri, a Palazzo Orsetti, dal sindaco Mario Pardini, da Simona Testaferrata, assessore comunale all’istruzione, da Donatella Buonriposi, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale e da Simonetta Simonetti, presidente di A.T.V.L. All’interno della copia i ragazzi troveranno gli interventi e i saluti del sindaco, della dirigente Buonriposi e dalla presidente Simonetti.

"La Costituzione è alla base del nostro Paese e, in occasione del 25 aprile, abbiamo deciso di regalarne una copia agli studenti delle scuole medie del nostro territorio – dice Pardini – È importante che i suoi valori e i suoi principi vengano trasmessi ai giovani sin dalla più tenera età, solo in questo modo possiamo maturare una cittadinanza attiva, consapevole e più vicina alla politica" Alla presentazione dell’iniziativa c’erano anche i dirigenti scolastici dei comprensivi coinvolti nella distribuzione. "Anche la scuola si basa sul rispetto dei principi della Costituzione – dice Buonriposi - Cinque i principi fondamentali, sia in ambito scolastico che nella nostra vita quotidiana: democrazia, libertà, uguaglianza, solidarietà e libertà di insegnamento. Questa distribuzione vuole diffondere la conoscenza della Costituzione agli studenti e alle loro famiglie, in modo che i giovani possano metterla in pratica. I ragazzi non sono solo i cittadini del domani, lo sono anche di oggi".

I dirigenti hanno ribadito quanto le scuole, giorno per giorno, si impegnino a diffondere i principi della Costituzione. Un percorso di conoscenza che si avvia dai primi anni di vita, dalla scuola dell’infanzia. "Ogni giorno basiamo il nostro modo di fare scuola sui principi della Costituzione. Conoscerla è fondamentale per permettere agli studenti di sviluppare un proprio senso civico, ragionato e argomentato".

Giulia Alberigi