La Costituzione a sei nuovi cittadini italiani “Accoglienza basata sui diritti e doveri“

Cerimonia ufficiale a Palazzo Orsetti per il giuramento di sei nuovi cittadini italiani. L’amministrazione comunale ha infatti voluto che l’attribuzione della cittadinanza italiana, che normalmente avviene all’ufficio di stato civile al termine di un apposito iter amministrativo, diventasse un momento di festa solenne per sottolineare questo passaggio di accoglienza basato sul rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione italiana. Il sindaco Mario Pardini, insieme all’assessore ai Servizi demografici Moreno Bruni, giovedì ha consegnato i primi “kit di cittadinanza”, costituiti dalla bandiera italiana, dalla Costituzione e dall’Inno italiano, ai sei cittadini provenienti dalla Romania, dall’Albania, dalle Filippine e dalla Repubblica Dominicana. “Abbiamo voluto che il conferimento della cittadinanza italiana - spiegano Pardini e Bruni - si trasformasse, al termine del necessario iter burocratico previsto dalla legge del nostro Paese, in un momento fortemente simbolico, dove l’accoglienza all’interno della comunità di nuovi cittadini avviene sulla base di un accordo che mette al centro la nostra Costituzione, con il suo sistema fatto di diritti e di doveri, imprescindibili gli uni dagli altri”.