La costa toscana in un bicchiere. Ottanta cantine ad Anteprima Vini

Ha preso il via ieri la 23ª edizione di Anteprima Vini, che chiude oggi al Real collegio. La rassegna porta in scena le cantine della parte di Toscana che si affaccia sul mare, dalla provincia di Massa-Carrara a quella di Grosseto. Presenti, nella mattina di ieri, al taglio del nastro, il vicesindaco Giovanni Minniti, l’assessore Paola Granucci, il presidente del Real Collegio Francesco Franceschini, in rappresentanza della Camera di Commercio Rodolfo Pasquini e la direttrice dell’evento Alessandra Guidi.

Confermata la formula vincente sperimentata nell’edizione 2023: nelle sale del Real Collegio, infatti, ci sarà anche Condi-Menti, l’evento nell’evento ideato da chef Cristiano Tomei insieme a Foodmetti - Artisti delle tavole e Lucca Comics & Games; un vero e proprio viaggio culinario, emotivo e antropologico, con grandi esperti della cultura gastronomica italiana.

"Condi-Menti è un grande scambio di opinioni tra esperti e non. – ha detto Tomei – La cucina e il vino sono pensati per condividere esperienze, e in un contesto come questo non può che nascere una grande sinergia". Con oltre 600 etichette in degustazione, ha inizio un viaggio attraverso la ricca e variegata costa toscana. Dalla Lunigiana alle colline lucchesi, fino alle terre del Sassicaia a Bolgheri e oltre, è possibile assaporare le eccellenze vinicole di questa regione unica al mondo.

"Un’edizione che vede 80 produttori in esposizione – spiega Guidi – con grandi novità e una veste completamente nuova, Green".

Accanto ai grandi nomi internazionali, sono emerse giovani aziende e coraggiosi vignaioli, impegnati quotidianamente nella viticoltura di territori meno conosciuti ma ricchi di storia e tradizione.

Pasquini sottolinea infine l’importanza della presenza dei tre principali territori (Massa Carrara, Lucca, Pisa) e il ruolo fondamentale che essi rivestono nell’ambito dell’eccellenza enologica. "La Camera sostiene a pieno questa manifestazione – ha detto Pasquini – siamo molto soddisfatti dei traguardi raggiunti e della forte presenza del nostro territorio con le sue eccellenze".

Rebecca Graziano