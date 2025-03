La corsa più amata dai podisti. Torna la Marcia delle Ville . Ecco la data ed i percorsi

La data è perfetta. Con la speranza che il meteo dia una mano. L’edizione numero 48 (per quella del mezzo secolo, nel 2027, ci saranno grosse sorprese) della marcia delle ville del capannorese, a cura dell’associazione marciatori marliesi, è prevista per domenica 27 aprile 2025, la settimana dopo la Pasqua ed è incastonata nel week end del 25 aprile. Sono già diverse migliaia i partecipanti previsti per quella che è diventata un evento, senza finalità agonistiche ma con la voglia di stare insieme in location fantastiche sotto il profilo paesaggistico.

Arrivano da tutta Italia e anche dall’estero per godersi la camminata (per chi vuole si può trasformare in corsa), sulle colline capannoresi e non solo. Sabato 26 dalle 9 alle 19 ci sarà il ritiro pettorali e l’ inaugurazione dell’ expo situato all’interno dell’area mercato di Marlia, aperto dalle 9 e dove si potranno visitare stand di attrezzature sportive e non con intrattenimento vario e con la possibilità di prendere il pettorale prenotato per la marcia della domenica. Diversi i tracciati previsti e partenza scaglionate. Alle 8 di domenica 27 partenza A , 3.500 pettorali disponibili: 1.500 per la 26 km, 2.000 per la 16 km. Alle 9,30 partenza B, 3.500 pettorali disponibili: 1.800 per la 16 km, 1.500 per km 10m 200 per km 4. Alle 10.30 partenza C, 3.000 pettorali disponibili: 300 per la 4 km, 2.700 per km 10. Con più di 19.000 presenze negli anni scorsi, ha battuto tutti i record per le ’non competitive’ in Toscana. I tre punti cardine di questo successo sono il paesaggio, i ristori e la logistica che la rendono un evento ludico di interesse nazionale.

Vi invitiamo pertanto a mantenere un comportamento civile e rispettoso. I cancelli delle ville chiudono alle ore 14:30. Lungo i percorsi diversi punti di ristoro dove potersi rifocillare: uno sul percorso di 10 km, 2 su quello da 16 e 4 sul tracciato di 26.000 metri. Più quello finale al traguardo. Per il senza glutine bisogna segnalare al momento dell’acquisto del pettorale. Prevista la raccolta differenziata. Il gruppo sportivo Asd marciatori marliesi ha circa 80 soci, ma durante la marcia si uniscono circa 250/300 collaboratori, volontari di altre associazioni che presidiano i percorsi e i ristori, e garantiscono la sicurezza di chi partecipa.

Massimo Stefanini