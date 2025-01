La comicità di Rocco Papaleo in scena sul palco del teatro Arté

CAPANNORIA Capannori arriva l’attore e regista Rocco Papaleo, ospite della stagione del cinema teatro “Artè“. Sul palco, venerdì 17 gennaio alle 16, ad ingresso libero, salirà proprio l’attore che in febbraio vedrà l’uscita del suo prossimo lavoro cinematografico "Follemente". Intanto però Papaleo porta in giro per l’Italia, e presenta, il suo libro "Perdere tempo mi viene facile" (edizione Mondadori), ricco di riflessioni, aneddoti, interi racconti, ma anche poesie e addirittura canzoni: un questo originalissimo raccontò di sé, che apre le porte della sua formidabile creatività. Sul palco insieme all’attore e autore del libro, interviene anche il professore Igor Vazzaz, che ci aiuterà ad entrare nel mondo fantasioso di Papaleo. "Un universo di parole, scritte e recitate – si legge nella presentazione dell’opera -, a volte anche cantate, frutto di un estro eclettico e variegato che l’autore riesce a coltivare attraverso uno dei suoi talenti: la capacità di perdere tempo". Noto al grande pubblico per aver preso parte a tantissimi film comici, in particolare al fianco di Leonardo Pieraccioni e per quelli un pochino più in sù di età, per essere stato il simpatico "Rocco Melloni", tra i protagonisti di "Classe di Ferro", telefilm di produzione italiana, andato in onda con grande successo fra il 1989 e il 1991, che lo ha visto recitare a tantissimi attori e personaggi tv italiani. Papaleo ha vinto tantissimi premi tra i quali anche tre "David di Donatello" il premio italiano del cinema, anche come miglior regista esordiente (2011). Papaleo è una persona profonda, divertita e divertente, fantasiosa, figlio puro di una famiglia semplice della Basilicata degli anni Sessanta. Ci racconta della prima volta al mare, evento epifanico che gli suggerisce quella che sarà la sua caratteristica del saper galleggiare nella vita.B.D.C.