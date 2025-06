La Combriccola torna con “Villa Felice“

Sabato 28 giugno alle ore 21,15 al teatro Puccini di Altopascio riparte la nuova stagione della compagnia teatrale “La Combriccola” che porterà in scena la commedia in leggero vernacolo lucchese “Villa Felice” di Marco Nicolosi. Siamo in pieni anni ’90, l’età avanza inesorabilmente e per molti anziani non c’è più un posto né un parente pronti ad accoglierli e ad accudirli. La cosa accomuna i protagonisti della nostra storia che nonostante le loro disparate origini e passati lavorativi, si ritrovano ospiti di una casa di riposo come purtroppo ce ne sono molte e cioè poco attente alle esigenze dei propri ospiti, ma ben attente ai profitti che si possono trarre da essi. Questa volta però, i responsabili della suddetta casa di riposo hanno fatto male i conti, sottovalutando le potenzialità e lo spirito di gruppo dei loro ospiti.

“Vi aspettiamo numerosi sabato 28 giugno e vi auguriamo buon divertimento“. I protagonisti della commedia: Maurizio Allegrini, Barbara Salvetti, Stefano Cesaretti, Barbara Ricci, Mauro Ridolfi, Serena Celli, Marco Nicolosi, Rita Tamburello, Roberta Chiocchi, Davide Giannelli e Luca Sargenti. Suggeritrice e aiuto regia: Donatella Belluomini. Tecnici audio e luci: Leandro Sargenti e Jessica Orsi. Il disegno di copertina è di Mauro Ridolfi. Regia di Marco Nicolosi.

Info e prevendita: Raffaella 338 8950351 e Martina 340 0836861.