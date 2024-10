La città pronta ai giorni di festa. Tante iniziative speciali nei negozi

Prende il via Lucca Comics & Games, l’evento che ogni anno trasforma la nostra città in un caleidoscopio di colori e personaggi fantastici. Decine di migliaia di visitatori sono attesi in questo weekend, portando con sé entusiasmo e vitalità, ma anche una grande responsabilità per i commercianti locali, chiamati a gestire un flusso imponente di turisti e a offrire prodotti e atmosfere che siano all’altezza dell’evento.

Abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti del commercio lucchese per capire come si sono preparati alla manifestazione e quali novità hanno pensato per stupire il pubblico.

"Ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di nuovo per il pubblico dei Comics - racconta Emiliano Guardati di Gigolò&Void - abbiamo sempre cercato e curato la nostra clientela, sia tra gli artisti che tra i tanti addetti ai lavori, negli anni. Per questo l’incontro con Kopinski è stato producente, ci ha permesso di creare un prodotto unico che va ben oltre la semplice bevanda, una birra artigianale con etichette prodotte da lui".

"Quest’anno abbiamo scelto di ispirarci ai grandi classici Disney perché sono personaggi che uniscono tutte le generazioni, dai più giovani agli adulti - racconta Beatrice Betti di Lucca Glam - sono una grande amante dei comics, ci vado fin da quando ero piccola, per questo è importante per me riuscire a restare sia aperto che a godermi la città".

Non poteva mancare una proposta culinaria dedicata agli anime. Piero Pacini, della gelateria I Gelati di Piero, ha ideato un nuovo gusto per questa edizione: il One Piece, ispirato al celebre manga di Eiichiro Oda. "È un omaggio a uno degli anime più amati di sempre, - spiega Piero - Il gusto, a base di caramello salato e burro d’arachidi è pronto per questa nuova edizione. Sono grandi le aspettative dato il passo che sta prendendo questo evento, per questo non vediamo l’ora".

"Abbiamo ampliato l’offerta per riuscire a soddisfare ogni richiesta, dagli action figure ai gadget dei film e serie più popolari, - spiegano i ragazzi di Fanta Universe - L’obiettivo è offrire ai visitatori tutto ciò di cui hanno bisogno per celebrare al meglio il proprio personaggio preferito. Per molti è un momento speciale dell’anno, e noi vogliamo contribuire a renderlo ancora più memorabile, offrendo un assortimento mozzafiato".

Rebecca Graziano