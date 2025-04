La Città di Carta. Ultimi eventi. Drusilla ospite

Sarà Drusilla Foer, oggi alle ore 18, nella Sala Leopardi del Real Collegio, a chiudere il fitto programma di appuntamenti dell’ultimo giorno di Lucca Città di Carta, quarta edizione della rassegna dedicata ai libri, alla carta, all’arte e alla stampa, a ingresso libero, ospitata dal Real Collegio. Oltre cento gli ospiti nei tre giorni di festival, tra i quali i Red Canzian, storico bassista e voce dei Pooh, Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo della nazionale Italiana di nuoto, gli scrittori Marco Vichi, Valerio Aiolli, Marco Pardini, Matteo Rubboli e i lucchesi Stefano Tofani e Andrea Visibelli.

Gianluca Gori, alias Drusilla Foer, sarà oggi al festival nell’inusuale ruolo di moderatrice del libro di Katia Lari Faccenda, scrittrice e amica storica di Drusilla. Il volume si intitola ‘Le tre domande dell’angelo’ ed è un romanzo sui generis che si ispira al passaggio emblematico di Jeanne d’Arc nella storia. "Ho scelto il libro di Katia Lari Faccenda – spiega Drusilla – perché mi ha condotto in un luogo prezioso. Un luogo dove la narrazione non si protegge dietro alle mura prepotenti del linguaggio letterario ma anzi lascia che la poesia irrori questo racconto di domande, dubbi, legami potenti, conflitti interiori, risposte sacre purezza che ispira. È un libro interno, dove la protagonista porta il suo sentire all’altrui sentire dando vita alla rivoluzione dell’anima. La più antica delle rivoluzioni e la più necessaria, la più appartenente. È questo il grande atto eroico di Giovanna che pretende partecipazione".

Tra i numerosi appuntamenti in programma oggi, a partire dalle 10.15, quello delle 12.45, in Sala Montale, con “I Punkinari“: due calciatori punk, eterni panchinari che trascorrono le partite a scambiarsi battute surreali e riflessioni esistenziali. Sono i protagonisti del Fumetto umoristico di Alessandro Pagani con i disegni di Massimiliano Zatini della casa editrice Nepturanus di Firenze, Alle ore 11, invece, in sala Leopardi, l’incontro “Laurearsi campioni“, con gli olimpionici Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo: modera Alessio Del Debbio, direttore editoria Lucca Città di Carta.