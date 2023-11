La città della castagna. Torna la grande festa: "Sapori e tradizioni"

Sabato 2 e domenica 3 dicembre torna "Castelnuovo Città della Castagna", la manifestazione nazionale, organizzata dal Comune di Castelnuovo in collaborazione con l’Unione Comuni Garfagnana e l’Associazione Autieri Garfagnana, in occasione dell’arrivo sul mercato della farina di neccio della Garfagnana Dop. Il disciplinare di produzione dell’Unione Europea, infatti, prevede che questo prodotto venga messo in commercio a partire dal primo giorno di dicembre. Sarà un fine settimana dedicato alle mondine (caldarroste) e alle degustazioni dei piatti più caratteristici realizzati con la farina di castagne, dalle frittelle ai necci con la ricotta, castagnaccio, bomboloni, polenta di neccio con gli ossi di maiale con il suo contrasto dolce-salato che riesce a soddisfare anche i palati più raffinati.

"Castelnuovo – dichiara il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi – si prepara a vivere due giorni intensi e di grande richiamo, come abbiamo sempre constatato. La castagna sarà al centro di questo fine settimana , ricco di sapori e tradizioni, che ci rimanda alle radici della nostra terra. Alimento importantissimo del nostro recente passato, la castagna è stata infatti per lungo tempo alla base dei piatti poveri di coloro che vivevano in montagna. Oggi questa manifestazione assume un valore di identità e comunitario per la Garfagnana". Inoltre il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici e i negozi aperti inviteranno già ai primi acquisti in vista del Natale con l’accensione dell’albero in piazza Umberto, l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale in piazza Carli e di "Castelghiaccio" in piazzale Chiappini che resteranno aperti fino al 6 gennaio. Non solo attrazioni, ma anche tour sul territorio.

La Pro Loco di Castelnuovo, infatti, organizza per la giornata di sabato, dalle 14.30 alle 16,una visita guidata del centro storico di Castelnuovo, con i suoi principali monumenti ed attrattive. domenica, dalle ore 10.30 alle ore 13, propone "Castelnuovo in Castagna", un trekking urbano tra le castagne, un tour guidato del centro storico di Castelnuovo e una visita al castagneto di Perdonica. Su richiesta, sarà inoltre possibile visitare un metato attivo dove vengono essiccate le castagne con metodo tradizionale e conoscere le fasi della castagna e la sua lavorazione. Le visite, in questo caso, includono un assaggio gratuito di polenta di neccio offerto dall’Associazione Autieri Garfagnana. Infine il tradizionale appuntamento sotto il Loggiato Porta, con la preparazione della "Mandolata" , il croccante a base di noci e miele, la rassegna corale "Aspettando il Natale…" di sabato, alle 21, in Duomo e il concerto della Filarmonica G. Verdi "Note d’autunno" domenica, alle 21, al Teatro Alfieri.

Dino Magistrelli