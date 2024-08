La carta tra lanterne e origami. Alla Biennale è di scena il Giappone

Tre imperdibili appuntamenti questa settimana con Lucca Biennale Cartasia, tra laboratori in stile orientale e visite guidate al Mercato del Carmine. Domani e giovedì se si è appassionati del Giappone, della sua arte e della sua tradizione o anche per avvicinarsi e imparare a conoscere l’affascinante paese del sol levante, c’è Meiko Yokoyama, artista che vive tra il suo paese natale e Firenze.

In particolare domani alle 19.30 a Palazzo Guinigi, Yokoyama propone un workshop sull’antica arte delle lanterne Chōchin, un artigianato elegante che unisce bellezza e tradizione. Una rara occasione per conoscere un’antica arte della carta che in pochi continuano a coltivare e creare con le proprie mani un pezzo unico, accompagnati da un drink. Giovedì 22 agosto, dalle 10.30 alle 12.30, un laboratorio per le famiglie dedicato alle “Gru del Giappone in origami”. Un workshop pensato per grandi e piccini, durante il quale l’artista guiderà i partecipanti nella creazione di incredibili origami raffiguranti le famose gru del Giappone (dette Tancho), animali iconici, simbolo di lunga vita, felicità e fortuna.

È possibile prenotare il posto per i due workshop tramite il sito Eventbrite, oppure scrivendo a [email protected] o al +39271032743 o +393497123926 (WhatsApp o telefono). Venerdì 23 agosto c’è invece l’occasione di visitare il Mercato del Carmine e ammirare “Swallow flight”, l’opera realizzata dall’artista Alex Lidagovsky per questa dodicesima edizione di Lucca Biennale Cartasia. La prima visita è alle 17.30 e prevede la presenza di Giacomo Pecchia, curatore della mostra indoor di LuBiCa. L’evento è gratuito.

Alle 18.30 sempre di venerdì, visita organizzata dalle guide turistiche de “La Giunchiglia” che comprende anche la mostra indoor a Palazzo Guinigi (biglietti e prenotazioni gestiti da “La Giunchiglia”).

Maggiori dettagli e il programma completo di Lucca Biennale Cartasia (LUBICA) su www.luccabiennalecartasia.com. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected] o al +39 3497123926 / +393271032743.