La Befana porta un po’ di doni. Sabato estrazione della lotteria

Il momento tanto atteso sta per arrivare. Sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si svolgerà l’estrazione della lotteria di Natale che tanto successo ha avuto negli esercizi commerciali di Altopascio.

Una proposta del Ccn-Centro commerciale naturale, in sinergia con il Comune.

La giornata comincerà intorno alle 15,30 nella sede di via Marconi, dove arriverà la Befana. Previsti necci e bomboloni per le degustazioni gastronomiche, ma si potrà anche visitare il mercatino delle associazioni. Per i più piccoli spettacolo di magia. Poi il clou, il tanto atteso momento in cui la fortunica si unisca alla magia della feste.

Estrazione dei fortunati che si aggiudicheranno ricchi premi. Il primo è una Topolino, una vettura elettrica; il secondo una televisione di ultima generazione e il terzo un materasso.

La formula. Con almeno dieci euro di spesa nei negozi aderenti all’iniziativa, si aveva diritto ad un tagliando che, se riempito con i dati dell’acquirente, avrebbe partecipato all’estrazione semplicemente imbucando i biglietti nelle apposite cassette di raccolta presenti nei vari esercizi commerciali altopascesi.

Con questo appuntamento, le feste organizzate ad Altopascio vanno in archivio. C’è da dire che sono state in genere molto apprezzate tutte le iniziative, specialmente dai ragazzi, la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza della Magione.

Sempre tutto esaurito per il "Il villaggio incantato" di Babbo Natale a Spianate.

Ma.Ste.