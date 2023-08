La Banda Giovanile dell’Anbima protagonista al campus “MusicaInsieme“

Le Bande Musicali Giovanili ANBIMA di Lucca e del Piemonte al 69° Festival Puccini. Domenica 27 agosto alle 21 la Banda Giovanile Provinciale ANBIMA APS Lucca e la Banda Musicale Giovanile ANBIMA APS Piemonte saliranno sul palcoscenico del Gran Teatro Puccini, a Torre del Lago, per la chiusura della IIª edizione del “Campus MusicaInsieme“ nel calendario di eventi del 69° Festival Puccini. Il programma della formazione giovanile lucchese, diretta dal Maestro Cristian Pepe, si apre con la marcia brillante Arsenal del compositore olandese Jan van der Roost. Poi la Sardegna con Menhir di Filippo Ledda, trombettista, compositore e didatta oristanese. Quindi l’Ohio con James Swearingen e la sua ouverture titolata Invicta, composta nel 1981. Si passa a Puccini con un arrangiamento per orchestra di fiati del Coro a bocca chiusa dalla Madama Butterfly. Quindi Fanatic Winds, opera da concerto vivace e giovanile del compositore austriaco Thomas Doss. Infine “A Morricone Portrait“ di Roland Kernen, “Star Wars: The force Awakens“ del compositore statunitense John Williams e “Pirates of the Caribbean“ di Klaus Badelt. Seconda parte del concerto affidata alla Banda Musicale Giovanile ANBIMA APS Piemonte, diretta dal Maestro Riccardo Armeri. Ingresso libero.