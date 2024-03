La banca spiegata in classe agli studenti della Custer de Nobili

Le lezioni di educazione finanziaria promosse dalla Castagneto Banca 1910 sbarcano a Lucca. Oggi alla scuola Custer Nobili di Santa Maria a Colle, con il patrocinio del Comune di Lucca e in collaborazione con l’Associazione Scuola e Libertà presieduta da Donatella Buonriposi, si spiegherà in maniera semplice il funzionamento di una banca di credito cooperativo. Sarà Fabrizio Diolaiuti, autore di un fumetto con i disegni di Ambi, che illustrerà ai ragazzi concetti difficili in modo divertente. Parteciperanno l’assessore Testaferrata, Angelo Scuri (Castagneto Banca 1910) e Cristiano Casarosa titolare della filiale di Lucca.